Estágio em Elvas com jornadas a estreitarem a amizade com Póvoa de Varzim

A equipa Varzinista continua a estagiar em Elvas, até a próxima quarta-feira. Durante uma semana não só tem utilizado os espaços desportivos camarários, como toda a comitiva tem sido alvo das mais variadas provas de apoio por parte das cúpulas municipais da cidade alentejana.





De permeio tem havido como que um selar de amizade entre Elvas e a Póvoa de Varzim, com o presidente da Câmara Municipal local, Nuno Mocinha, a evidenciar-se numa sessão de boas vindas, onde houve troca de lembranças entre o líder camarário elvense que ofereceu ao presidente do Varzim o livro "Elvas Quartel Fronteira e nas Fortificações", retribuído por Edgar Pinho com a oferta do livro do centenário do Varzim SC, além de ter sido oferecido ao Município de Elvas uma medalha da cidade poveira, enviada pelo presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, entre outras lembranças, para selar uma amizade entre as duas cidades que começa agora a despontar. A grande surpresa para os varzinistas foi encontrada à entrada da Associação Sócio-Cultural Gota d’Arte, com um grupo de crianças a exibir uma faixa dizendo "O vosso sucesso começa em Elvas", um desejo que calou bem fundo em toda a comitiva dos Lobos do Mar.O estágio tem mantido em actividade o plantel em bom plano, com treinos individuais e físicos, não faltando os jogos-treinos em família, com os 26 jogadores a serem devidamente testados pelo treinador Paulo Alves que tem procedido às mais variadas posições.