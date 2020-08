Estágio em Elvas com três baixas

Nelson Agra e Caetano, com lesões contraídas nos treinos, não seguiram viagem para o estágio em Elvas, juntando-se à baixa de Pedro Ferreira que ficou a ultimar as negociações para ingressar num clube estrangeiro, entre os três que estão interessados no médio defensivo que, tudo indica, não irá cumprir a segunda época que falta do contrato assinado na época anterior. A comitiva varzinista, sempre envolvida de provas de carinho e apoios por parte de elementos camarários de Elvas, foi porta-voz de várias lembranças enviadas pelo Município poveiro presidido por Aires Pereira para selar a boa amizade criada entre as duas cidades através do futebol e da estadia varzinista em terras raianas.





Esta sexta-feira houve treino no Estádio Municipal de Atletismo enquanto a tarde ficou reservada para treinos físicos no ginásio, estando reservadas visita a vários pontos da histórica cidade, prosseguindo nos dias em que os Lobos do Mar se instalaram no interior alentejano. Para sábado de manhã está reservada uma sessão ao jeito de jogo-treino.Quanto ao plantel do Varzim, segundo garante o seu presidente Edgar Pinho, falta a contratação de um jogador de certa referência, cujas conversações estão bem encaminhadas, sendo concretizadas a qualquer momento, como tudo indica. Só depois será feita a ‘sangria’ do plantel que conta com 30 atletas, já no regresso dos varzinistas ao habitat poveiro.