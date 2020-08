Estágio em Elvas durante uma semana

A equipa varzinista está com ‘armas e bagagem’ instalada na histórica cidade alentejana de Elvas, onde estagiará desde esta quinta-feira até quinta-feira da próxima semana, com vista à preparação para a nova temporada na II Liga, ainda sem data para iniciar.





A comitiva alvi-negra que foi recebida com todas as honras neste princípio de tarde pela edilidade alentejana num ginásio da cidade, conta com todo o plantel, cerca de três dezenas de jogadores entre os 15 recrutados e os 14 que transitaram da época anterior, além de todo o ‘staff’ técnico e diretivo. Só não seguiram viagem o médio Pedro Ferreira, com fortes possibilidades de ser transferido para Aalborg, da Dinamarca, e o avançado turco Yusuf Tunc, impedido de regressar das férias que passou no seu país, devido às condições sanitárias impostas pela Covid-19.Durante uma semana o treinador Paulo Alves terá oportunidade de moldar o plantel para a nova temporada, e só depois do estágio que termina no dia 20 deste mês, é que será feita a destrinça do plantel, com a escolha dos jogadores que se manterão e aqueles que podem conhecer novos rumos. Estão agendados dois jogos-treinos, no sábado e na terça-feira, frente a equipas alentejanas, já devidamente contatadas.