Estrela está em final de contrato com o Varzim e, por agora, ainda avalia as hipóteses que tem em carteira. Segundo as informações recolhidas por Record, o médio, de 22 anos, estuda a possibilidade de renovar contrato com o emblema poveiro, sendo que, por outro lado, já tem em mãos ofertas do Chipre e de outros clubes da 2.ª Liga.

Esta temporada, Estrela foi utilizado em 16 partidas por Nuno Capucho – 15 na 2.ª Liga e uma na Taça de Portugal, tendo marcado 1 golo na receção ao Sporting B.

Autor: Pedro Ponte