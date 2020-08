Fatai e o ingresso no Varzim: «É um orgulho vestir esta camisola»  

Depois de 26 jogos ao serviço do Chaves em 2019/20, Fatai é agora uma das caras novas no plantel do Varzim. Nas primeiras declarações enquanto lobo do Mar, o jogador nigeriano não escondeu o seu entusiasmo.





"É um orgulho vestir esta camisola, vou dar tudo para que o clube esteja bem. Quero ajudar o Varzim e quero crescer também. Sou um jogador rápido e com muita raça. Os adeptos podem contar comigo e vou tudo por eles e pelo Varzim", disse Fatai aos meios oficias do clube.Em Portugal, para além do Chaves, Fatai já representou P. Ferreira, Sp. Covilhã, Leixões, Gil Vicente, AD Oliveirense e Ribeirão.