Fatai e Patrick 'roeram a corda' para a continuidade

A direção liderada por Edgar Pinho viu-se a braços com duas baixas inesperadas no plantel para a próxima época. Os avançados Fatai e Patrick, ambos já com contratos-promessa estabelecidos, acabam de encontrar por parte dos seus empresários uma mudança radical, escusando-se a renovar o vínculo já delineado.





Os dois jogadores tiveram ação preponderante na equipa varzinista. O nigeriano Sodiq Fatai foi recrutado no princípio da temporada ao Desportivo de Chaves, tendo participado em 32 jogos na 2.ª Liga, com dois golos marcados, ambos de penálti e decisivos para vitórias dois varzinista.Já o cabo-verdiano Patrick Fernandes entrou em janeiro, emprestado pelo Farense, com estatuto de livre para possível continuidade, tendo sido utilizado em 16 jogos e marcado 3 golos.Entretanto os responsáveis varzinistas mantêm profícua atividade no sentido de estruturar atempadamente o novo plantel, que já registou 8 saídas, duas entradas e outras tantas renovações de contratos.