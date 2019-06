Felipe Augusto reforça ataque do Varzim

Felipe Augusto foi esta segunda-feira oficializado como o segundo reforço do Varzim para a próxima temporada. O extremo brasileiro, de 25 anos, chega proveniente do Trofense, emblema pelo qual marcou cinco golos em 29 jogos, e é a primeira contratação garantida para a frente de ataque da equipa agora liderada por Paulo Alves.





Formado no Serrano, do seu país natal, Felipe Augusto chegou a Portugal na época 2011/12, pela porta dos juniores do Sp. Braga, somando depois passagens por Vidago, Tourizense, Vizela e Trofense. Na Póvoa, o avançado terá a quinta aventura sénior em Portugal, uma oportunidade que, garante, o deixa muito satisfeito."Estou feliz pela oportunidade de representar um clube com a dimensão do Varzim. O meu desejo é fazer uma boa época. Podem esperar muito de mim porque vou dar tudo pelo Varzim", garantiu, em declarações aos meios oficiais do emblema poveiro.