Fernando Valente apresentado: «É uma honra representar este clube»

"É o início de um novo ciclo!". Foi assim que Alexandre Vila Cova, diretor desportivo do Varzim, abriu a conferência de imprensa de apresentação do técnico Fernando Valente, esta quarta-feira.Uma nova era que começou da parte da manhã, com a orientação do primeiro treino e respetiva conversa com os jogadores, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com os jornalistas, onde o novo timoneiro varzinista abordou, entre outras questões, o presente e futuro dos Lobos do Mar.Começando por dizer que "é uma grande honra representar o Varzim", sobretudo "pela enorme história que tem", o técnico reconheceu que esta será uma aventura de enorme responsabilidade. "O desafio é grande, independentemente do que toda a gente está à espera, que é ganhar. Há muito mais do que isso para quem se senta nesta cadeira, e estar à frente desta grande nau que é o Varzim", referiu, assegurando, de seguida, que está ciente das dificuldades do clube, mas que não se atemoriza."Cheguei de um desafio difícil que tive na China durante um ano. Sei que não está fácil para o Varzim, como para outros clubes. Tenho passado por contextos que não foram fáceis e portanto nada me assusta. Temos que me focar no que o Varzim precisa nesta altura, sei que também estou num contexto onde a crítica é fácil, não me desgasto por coisas que não valem a pena, e venho com vontade de vencer e acredito que é preciso fazer algo diferente. É isso que me dá força de acreditar e fazer algo que marque a diferença", asseverou.De acordo com Fernando Valente, todos estes problemas podem ser diminuídos com a ajuda dos adeptos, uma força que pretende unir. "Um dos objetivos passa por fazer acordar a massa associativa poveira, e para isso acontecer tenho que me focar no meu trabalho e acredito que sempre juntos seremos sempre mais fortes. Quero tentar acordar esta cidade que tem uma história muito grande no futebol português. É isso que quero reavivar", frisou.Fanático assumido "do jogo de equipa", o técnico sublinhou outros dos propósitos que se predispõe a cumprir: o de "implementar um sistema de jogo no qual os jogadores não se sintam sozinhos". "Tenho as minhas ideias, acredito muito nelas e sei que os jogadores vão assimilar essas ideias. O meu cunho pessoal já lhes transmiti e sei que eles também estão entusiasmados com isso. Os jogadores são para jogar e não para correr, isso é para os corredores. Os objetivos dos jogos é jogar para marcar e não para controlar. O cunho que quero dar no próximo jogo é de que…o Varzim acordou. Há uma busca de felicidade porque quem não estiver apaixonado pelo futebol, que mude de emprego. Foi isso que transmiti aos jogadores", confessou.O Varzim volta a treinar esta quinta-feira, naquele que será o segundo treino de Fernando Valente ao leme dos Lobos do Mar. Por agora, o treinador luso sabe que não pode contar com Jeferson e Nelsinho, que seguem condicionados. A estreia oficial, essa, está agendada para domingo, altura em que o Varzim visita o reduto do Arouca, em partida referente à 11ª jornada da 2ª Liga.