Fernando Valente: «Disse aos jogadores que vamos começar agora»

Duas derrotas consecutivas, ambas fora de casa, não fazem o treinador do Varzim, Fernando Valente, baixar os braços, procurando assim voltar às vitórias na Póvoa, amanhã, frente ao Benfica B."O objetivo é ganhar o jogo, sabendo que as equipas B apresentam sempre uma dinâmica muito forte. Sabemos da responsabilidade, mas só espero que as pessoas percebam que estamos a dar o nosso máximo para atingirmos os objetivos do Varzim", referiu, esta sexta-feira, o técnico poveiro em antevisão ao embate com os encarnados.Com as alterações próprias do mercado de janeiro e o regresso iminente de alguns lesionados, Fernando Valente fala de um novo começo. "Disse aos jogadores que vamos começar agora. Depois da remodelação no plantel, o grupo ficou mais curto, mas alguns jogadores estão a regressar de lesão e têm correspondido ao que pretendemos", explicou.Apenas 19 golos marcados são um dado que preocupa o treinador e que, aos seus olhos, tem de ser alterado quanto antes. "Somos a segunda equipa com menos golos marcados e quem me conhece sabe que isso faz-me confusão. Temos que apresentar qualidade no último terço, onde se decidem os jogos", acrescentou.Em relação ao último jogo, derrota em Paços de Ferreira (1-0), vai haver algumas alterações: sai Sandro, expulso na Mata Real, dando motivo a ser estreado um dos mais recentes reforços na convocatória varzinista, o brasileiro Matheus Cambuci; Vasco Rocha, que esteve impedido de alinhar frente aos castores por estar cedido pelo P. Ferreira, substitui Júlio Alves; e Amian regressa para ocupar o lugar do lesionado Elízio. De fora ficam também Haman e Bakaramoko, por opção.Emanuel Novo e Rafael BroettoNélson Agra, Matheus Cambuci, Jeferson, Mário Sérgio, Payne, Rui Coentrão e Amian: Baba Sow, Estrela, Nelsinho, Pavlovski, João Amorim e Vasco RochaChérif, Rui Pedro e Ricardo Barros