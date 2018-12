Fernando Valente é o eleito para o comando técnico do Varzim

Fernando Valente é o eleito pela SDUQ do Varzim para render Nuno Capucho no comando técnico. O experiente treinador português, de 59 anos, assinou com a formação poveira um contrato válido até ao final da temporada, com mais uma de opção.O acordo entre ambas as partes foi fechado esta terça-feira e a apresentação aos jogadores irá acontecer esta quarta-feira, pelas 10 horas, no Estádio do Varzim, seguida de conferência de imprensa.Com passagens pelo Paredes, Lousada, Sp. Espinho, Aves, Santa Clara e pelos juniores do Shandong Luneng, da China, Fernando Valente terá na Póvoa a sétima aventura da carreira, para a qual se fará acompanhar da sua equipa técnica.Do reinado de Nuno Capucho transita Vitoriano Ramos, que, juntamente com Sérgio Campos e Henrique Costa, orientou o treino desta terça-feira. Os adjuntos Ricardo Silva e David Lima e o treinador de guarda-redes Miguel Moreira abandonaram a formação poveira no seguimento do despedimento do agora ex-treinador.