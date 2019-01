Fernando Valente: «Hoje andámos com o coração nas mãos»

O Varzim voltou esta quarta-feira às vitórias em casa e tudo por causa de um golpe de teatro. Ruster fez o golo da vitória no último lance do jogo, mas o técnico Fernando Valente, fazendo uma análise fria, diz que o Cova da Piedade foi melhor."Nesta hora acho que por vezes é preciso ter a capacidade de aceitar que o adversário foi melhor que nós. A qualidade individual do adversário é maior do que a nossa. Não é fácil, mas não foi tudo mau. Produzir o futebol que produzimos contra uma equipa destas acaba por ser não ser mau, mas para adversários destes, este futebol não chega. Chegou a uma altura em que pensei que um empate já não era mau. Não percebo porque uma equipa como o Cova da Piedade vai com esta classificação. Não há dúvida que foi preciso sorte, mas também empenho para anular a qualidade individual do adversário", considerou o técnico caseiro na conferência de imprensa após o embate.Chegado à Póvoa de Varzim no início de dezembro, Fernando Valente faz o balanço do trabalho realizado até agora. "Cada jogo é uma oportunidade. Há períodos em que sabemos lidar melhor com as dificuldades, outras não. Vamos ter um quadro de jogos difícil, mas, se começarmos a crescer e com o tempo…vamos ver como nos conseguimos equilibrar. Neste campeonato, se analisarmos, todas as equipas estão bem apetrechadas e com muita qualidade nos seus jogadores. O meu trabalho vai passar por manter a equipa desperta e entusiasmada. Sempre muito focados. Hoje andámos com o coração nas mãos, mas o futebol é tempo e os jogadores têm de perceber que é preciso ser-se muito mais do que futebolistas…", concluiu.