Filipe Dinis de regresso ao Varzim

O Varzim anunciou a contratação do guarda-redes Filipe Dinis ao Estoril. O guardião de 22 anos, que esteve emprestado na última época a UD Leiria e Arouca, regressa, assim, às origens uma vez que iniciou a formação nos poveiros.





Depois de sair das camadas jovens dos lobos do mar, o jogador continuou a formação no V. Guimarães, sendo que enquanto sénior representou o Salgueiros, o Benfica de Castelo Branco, a equipa de sub-23 do Estoril e os já mencionados UD Leiria e Arouca.Ao site oficial dos poveiros, Filipe Dinis disse ser "um sentimento muito bonito" e "inexplicável" voltar ao clube da Póvoa do Varzim, já que é como "voltar a casa". "Fiz uma parte da minha formação aqui e estou muito contente de fazer parte da equipa principal, pois é o sonho de qualquer jovem da formação do Varzim", concluiu o jogador.