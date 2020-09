Fisioterapeuta Vítor Pimenta 'reforça' o Varzim

O Varzim conta com mais um reforço. Não se trata de qualquer jogador, mas, sim, do chefe da equipa paramédica, Vítor Pimenta, que se estreou no jogo com o FC Porto B, depois de acertada a rescisão com o Aves.





Trata-se de mais um ‘reforço da casa’, pois teve formação futebolística no Varzim desde tenra idade, tendo, como sénior, passado por clubes de pouca monta até tirar o curso de fisioterapeuta e montar a sua clínica privada.