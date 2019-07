George Ofosu oficializado no Varzim

O Varzim oficializou a contratação de George Ofosu, extremo esquerdo ganês que alinhava no AR São Martinho. O atacante, de 25 anos, assinou por duas temporadas com os poveiros, ele que já vinha treinando e participando em testes de pré-época da equipa ao longo das últimas semanas.





"Depois do trabalho que fiz no São Martinho na época passada, esperava que surgisse uma boa proposta e foi o que aconteceu. Estou feliz por estar aqui no Varzim e com muita vontade de ajudar. Quando cheguei fiquei bem impressionado com tudo, com o clube, com as pessoas, com a cidade. Estou a gostar muito de estar cá. Chegar ao patamar profissional era algo que eu desejava muito e quero mostrar o meu potencial, servindo e ajudando o Varzim", disse o avançado, com a camisola varzinista vestida.Ofosu está em Portugal desde 2015/16, tendo chegado na altura para representar a AD Oliveirense, tendo posteriormente passado por Vila Real, Valadares Gaia, Canelas 2010 e AR São Martinho.