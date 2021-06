Gonçalo Silva, Tomás Vaz e Pablo Luigi de saída do Varzim

O Varzim anunciou esta sexta-feira, através das redes sociais, que não vai contar com três jogadores, que faziam parte da equipa B e que terminam os respetivos contratos profissionais no final deste mês: Gonçalo Silva, Tomás Vaz e Pablo Luigi.





O primeiro é defesa, tem 22 anos, está desde os 15 no clube da sua terra, foi utilizado esta época em cinco jogos. O segundo é um médio, de 21 anos, que também se iniciou aos 15 anos na formação varzinista, e conta com sete jogos esta temporada. Já Luigi, de 24 anos, foi recrutado aos brasileiros do Atlético Mineiro, há três épocas, tendo atuado sempre na equipa B, onde somou 61 jogos, com 23 golos marcados. O médio tem sido até o melhor marcador da equipa, com 6 golos nos 19 jogos da época de 2018/19, mais 11 nos 24 jogos da época seguinte e 6 nos 18 jogos nos Sub-21 no campeonato que agora terminou. O jovem jogador, que tem feito parte com assiduidade dos trabalhos da equipa principal do Varzim, não mostra interesse em sair do futebol português, pelo que está a estudar as condições que lhe tem surgido para se manter em terras lusas.Três jovens que darão lugar a outros jogadores 'criados' na formação do Varzim e que vão ser observados na pré-época, cujos trabalhos estão marcados para se iniciarem no dia 21 deste mês.