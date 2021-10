Heliardo conquista prémio de melhor jogador de setembro na Liga Sabseg

Depois de ter sido eleito o melhor avançado do mês de setembro na Liga Sabseg, Heliardo conquistou agora o prémio de melhor jogador da prova no mesmo período. O jogador do Varzim arrecadou 17,90 por cento dos votos.





No período em questão, o jogadod brasileiro, que está na Póvoa de Varzim por empréstimo do Arouca, apontou dois golos e fez uma assistência e ajudou os varzinistas a conseguir uma vitória e um empate. Heliardo superou dessa forma a concorrência de Fábio Espinho, do Feirense (17,28 por cento dos votos), e Gabrielzinho, do Rio Ave (10,49 por cento dos votos).No plano coletivo, o próximo jogo do Varzim é no domingo, a contar para a Taça de Portugal, frente ao Marítimo.