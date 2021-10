Heliardo é o melhor avançado do mês de setembro

Heliardo, jogador do Varzim, foi eleito o melhor avançado do mês de setembro na Liga Sabseg, à frente de nomes como Daniel Nussbaumer, do Ac. Viseu e Gabrielzinho, do Rio Ave.



O brasileiro apontou dois golos no mês passado e leva já seis remates certeiros no campeonato, sendo o segundo melhor marcador. Os poveiros beneficiaram destes números para conseguirem o mês mais positivo de 2021/22 até agora.