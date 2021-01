Ibrahima emprestado ao São João de Ver

O Varzim anunciou, esta sexta-feira, que Ibrahima vai jogar por empréstimo no São João de Ver. O contrato do médio com a formação do Campeonato de Portugal é válido até ao final da temporada.





Chegado à Póvoa de Varzim no início da temporada proveniente do União da Madeira, o jogador, de 22 anos, foi utilizado em sete partidas. Com a chegada de André Leão e Ahmed Isaiah, Ibrahima perdeu espaço na equipa e acabou por ser cedido de forma a jogar com regularidade.Enqunto o Varzim é o último classificado da Liga Sabseg, o São João de Ver ocupa o quinto posto da Série D do Campeonato de Portugal.