Intensidade como imagem de marca  

No plantel do Varzim não há quem mais minutos e jogos tenha do que João Amorim. O lateral-direito é intocável para Paulo Alves e para trás das costas ficou, seguramente, a pior época da sua carreira. Na temporada transata contraiu uma lesão grave num joelho e esteve quase nove meses sem jogar.





"Foi muito complicado para ele, foi a segunda rotura de ligamentos da carreira, estava em fim de contrato e, ainda por cima, o Arouca desceu de divisão", começou por contar aLuís Rocha, hoje a jogar no Légia de Varsóvia, e um dos melhores amigos do jogador poveiro."Se há pessoa que consegue ultrapassar este tipo de obstáculos é o João, ele é muito focado no trabalho, na alimentação, na saúde, no seu corpo. É das pessoas mais responsáveis que conheço", avaliou o lateral-esquerdo, que conhece João Amorim desde os 12 anos, quando juntos alinhavam nas camadas jovens do V. Guimarães.Luís é natural de Famalicão e João de Ribeirão, pelo que recorda as viagens de Famalicão para Guimarães "na mesma carrinha" para treinarem e cedo detetou uma "imagem de marca" do lateral-direito. "Ele sempre jogou com grande intensidade, uma das grandes imagens de marca dele era a capacidade física, subir e descer o flanco os 90 minutos. Ele gosta de desafios e merece ter ainda muito sucesso. Depois do que passou, está preparado para tudo", acentuou, em conclusão.Parceiros de caminhada desde a pré-adolescência e amigos ao ponto de já terem passado férias juntos em várias ocasiões, Luís Rocha está mais do que habilitado para falar do tipo de pessoa que João Amorim é fora dos relvados. O defesa varzinista, com 27 anos, ainda só vai a meio da carreira, mas já está a preparar o futuro. "Ele está a acabar o curso em gestão desportiva e vejo-o a ficar ligado à modalidade depois de deixar de jogar. Por exemplo, como diretor desportivo", relata, em referência à licenciatura que João está perto de concluir no ISMAI.