Irobiso troca Faro pela Póvoa de Varzim

Depois de ajudar o Farense a subir de divisão, Irobiso assume-se agora com a mais recente contratação do Varzim. O avançado nigeriano prepara-se assim para representar o seu quinto clube em Portugal.





"Sou um ponta de lança possante, quero fazer muitos golos, dar tudo em campo pelo Varzim e pelos adeptos, porque estou muito orgulhoso de vestir esta camisola", disse o jogador no momento da apresentação. Chegado a Portugal para representar os juniores do P. Ferreira, Irobiso alinhou ainda na equipa principal dos castores, no União da Madeira,no Farense e no Cova da Piedade, isto para além de ter representado o Senica, da Eslováquia, e o Jihlava, da República Checa.Em 2019/20, Irobiso marcou três golos em 18 encontros disputados.