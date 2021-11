Ismael: «Fica uma exibição em que mostrámos que temos qualidade»

Ismael lamentou a derrota () frente ao Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal, sublinhando que a equipa mostrou "qualidade" em Alvalade, desejando levar a boa exibição agora para a Liga Sabseg, onde a formação orientada por António Barbosa se encontra atualmente na penúltima posição."Bom jogo, as duas equipas tiveram várias oportunidadses. Mais o Sporting, como é normal. A segunda parte mais a sorte do jogo, a bola entra no sítio onde não estava ninguém, num ressalto, o Pedro [Gonçalves] estava sozinho e depois o penálti, a acabar", atirou em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Fica uma exibição em que mostrámos que temos qualidade e que estamos focados no campeonato, onde podemos melhorar a nossa classificação", acrescentou, assumindo que tem faltado uma ponta de sorte à equipa na Liga: "Entramos sempre para ganhar, mas não temos tido a sorte do jogo. Fazer tudo para que seja ao contrário."