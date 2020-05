Ismael Lekbab ainda vai ao estádio

Operado ao menisco do joelho direito a 17 de abril no Hospital Particular de Paredes, o guarda-redes Ismael Lekbab tem ido diariamente ao estádio para realizar tratamento com a fisioterapeuta do clube, Patrícia Costa.





Com uma previsão de paragem de seis a oito semanas, o guardião, de 21 anos, deve ter ainda um mês de recuperação pela frente, sendo que tudo indica que estará apto para realizar a próxima pré-temporada. A época já terminou, o plantel já foi de férias, mas Ismael, pela razão descrita, tem-se apresentado nas instalações do clube.