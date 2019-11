João Amorim: «A equipa está em crescendo»

Uma das pedras-base da equipa varzinista é o lateral direito João Amorim (ex-Arouca), totalista em todos os jogos oficiais dos Lobos do Mar. O segredo para a carreira do Varzim e para si próprio é bem evidente.





"A equipa está muito bem e, com os resultados obtidos, está em crescendo. Temos um plantel com qualidade e confiança e isso tem-se revelado nos resultados. Para mim tem sido uma época enriquecedora, tenho jogado, tem corrido bem e vamos continuar a ajudar a equipa que se mostrado ambiciosa, com vontade de continuar a lutar pelos três pontos, e esse é um dado adquirido. Pessoalmente a minha ambição, quando vim para o Varzim, é de jogar, pois tive na época passada uma lesão grave. Agora quero-me sentir capaz de ser influente na equipa e mostrar as minhas capacidades. É o que tem vindo a acontecer. Não penso no futuro. Se tudo correr bem as coisas vão acontecer com naturalidade e depois logo se verá", assumiu o lateral.