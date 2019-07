João Amorim (ex-Arouca) reforça Varzim

O Varzim oficializou, esta quarta-feira, a contratação do lateral João Amorim, até então ligado ao Arouca. O defesa já foi opção nos jogos-treino com o Sp. Braga e com o FC Porto, mas apenas foi anunciado como reforço durante a tarde desta quarta-feira, num negócio que contempla um contrato de uma temporada.





À chegada à Póvoa, o defesa assumiu estar satisfeito com a mudança. "Estou feliz com esta opção e com este passo que vou iniciar na minha carreira. Esta escolha passa, primeiramente, por poder ajudar o Varzim nos seus propósitos para esta época e, consequentemente, valorizar-me enquanto jogador", referiu.