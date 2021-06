João Reis quer época tranquila do Varzim

João Reis é uma das caras do novo projeto do Varzim para a temporada 2021/22 e, em declarações ao programa ‘Fair Play’, da Rádio Universitária do Algarve, explicou o que o levou a aceitar a proposta dos poveiros.

“Não estava à espera, mas o Varzim mostrou interesse em mim e eu também estava em fim de contrato com o Chaves. Senti-me muito acarinhado pelas pessoas, senti mesmo que me queriam. O Varzim faz-me lembrar um pouco o Farense. Tem uma excelente massa associativa, as pessoas gostam de futebol e vivem muito o clube. As pessoas são de trabalho e isso cativou-me. Espero que o Varzim comece a fazer temporadas mais calmas e que seja mais regular”, referiu o jogador algarvio. O lateral-esquerdo acrescentou ainda que quer voltar à 1ª Liga, onde já esteve com o Tondela.