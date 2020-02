José Postiga marcou na estreia pela equipa B

Já não jogava desde setembro e, ao cabo de 64 minutos, marcou o primeiro golo da época. José Postiga deixou logo impacto no seu primeiro desafio com a camisola do Varzim B, na derrota em casa do Padroense (3-2), em jogo da Série 1 da Divisão de Elite-Pró-Nacional da AF Porto.





O irmão de Hélder Postiga foi titular e ganha assim novo ânimo depois de uma primeira metade de temporada em que apenas participou em duas partidas ao serviço do Trofense. Chegou ao clube onde começou a dar os primeiros pontapés na bola na formação no decorrer da última semana.Se o ponta-de-lança aproveitar o embalo da estreia nesta segunda metade de época até pode ter uma oportunidade na formação principal, onde teria de lutar com o titularíssimo Leonardo Ruiz, Stanley e Yusuf Tunc (ainda não se estreou) pela posição do centro do ataque.Curiosamente, o primeiro está fora da receção ao Estoril, da próxima jornada da 2ª Liga, após ter visto o quinto amarelo diante do Leixões. O nigeriano deverá ser o natural substituto.