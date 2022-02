Lacina Traoré quer "relançar a carreira" no Varzim

Oficializado ontem como reforço do Varzim, Lacina Traoré, avançado marfinense, realizou este sábado o seu primeiro treino com o plantel às ordens de Pedro Miguel e, em declarações aos meios do clube, confessou ver nesta mudança para Portugal uma oportunidade para se reencontrar com o seu melhor futebol."Ter vindo para o Varzim é um desafio e uma oportunidade para relançar a minha carreira. Vamos precisar da ajuda de todos para atingir os objetivos do clube", admitindo que ainda não teve a chance de conhecer a Póvoa do Varzim, mas que "a primeira impressão é de que é uma cidade linda".Além disso, o internacional pela Costa do Marfim, em 13 ocasiões, deixou também para uma palavra para os adeptos: "Eu assumo que o décimo segundo jogador são os adeptos, e vamos fazer de tudo para que eles estejam sempre com o apoio e a moral em alta. Vi um pouco na Internet e, para mim, será um prazer ver os adeptos continuar a apoiar-nos. Isso motiva-nos ainda mais para que possamos subir na classificação o mais rápido possível."Aos 31 anos, Lacina Traoré conta com vários títulos no seu palmarés, incluindo uma Taça das Nações Africanas, além de vários Campeonatos, Taças e Supertaças na Roménia.