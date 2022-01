Leandro Silva e a mudança para o Varzim: «Identifico-me com o clube e com a raça poveira»

Oficializado esta segunda-feira como reforço do Varzim, Leandro Silva já treinou com os novos colegas e nas primeiras declarações aos canais do clube mostrou-se honrado com o novo passo na carreira."Jogar num clube como o Varzim é uma grande emoção. É um clube histórico e poder fazer parte da sua história é sempre muito importante para um jogador de futebol. Identifico-me com o clube e com a raça poveira. Penso que tenho esse perfil, daí ser ainda mais significativo e marcante para mim. A posição onde se encontra na tabela classificativa não espelha aquilo que o Varzim representa", referiu, antes de se descrever: "Sou um jogador com muita raça! É a palavra que melhor me define! Maus jogos e bons jogos toda a gente tem, mas nunca me apontaram o dedo por falta de profissionalismo. Sempre que acordo e vou trabalhar sou um profissional ao máximo! Trabalho para isso todos os dias!"O lateral-direito deixou ainda uma mensagem de confiança em relação ao objetivo da manutenção na 2ª Liga. "Acreditem no trabalho. Acreditem nas pessoas que estão à frente do projeto e, com muita dedicação e profissionalismo, vamos alcançar os nossos objetivos. Aceitei o convite porque acredito ser possível", disse, em palavras dirigidas aos adeptos poveiros.