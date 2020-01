Leonardo Ruiz volta com o pé quente

O Varzim terá como principal referência ofensiva, no Estádio do Dragão, uma cara bem conhecida dos portistas: Leonardo Ruiz.

O avançado colombiano tinha apenas 18 anos quando deixou o seu país para ingressar nos sub-19 do FC Porto, onde brilhou com 29 golos em 36 jogos, em 2014/15. Confirmava-se, assim, o rótulo de promessa que transportava desde a América do Sul. Na época seguinte fez 9 golos pela equipa B e, depois, deixou o FC Porto sem nunca ter tido oportunidade de atuar pela equipa principal. Passou pelo Sporting B, Boavista e Zorya (Ucrânia) e, agora no Varzim e com 23 anos, tem a oportunidade de jogar pela primeira vez no principal palco portista. Chega de pé quente, fruto dos 12 golos celebrados nos 16 jogos que disputou ao serviço dos poveiros. Será, em condições normais, titular amanhã.