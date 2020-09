Lesões no Varzim motivam três baixas para o jogo com o FC Porto B

Pela primeira vez neste preparar para nova temporada, o treino da equipa varzinista esteve aberto, na manhã de quinta-feira, mas apenas durante um quarto de hora destinado aos órgãos de informação. Não deu para ver praticamente nada, a não ser as ausências dos trabalhos em conjunto dos lesionados Baba Sow, operado recentemente ao joelho direito, Nelson Agra, a recuperar da intervenção cirúrgica à coluna, na época passada, e Rui Coentrão, a contas com a recuperação de uma lesão muscular. Estes três jogadores são baixas confirmadas para o jogo de domingo frente ao FC Porto B, com que encerra a 1.ª jornada da regressada Liga Pro. No fim do treino matinal de sábado, o treinador Paulo Alves fará uma previsão a esse jogo e certamente divulgará quais os jogadores que irá escolher num lote dos 27 aptos que conta no plantel.