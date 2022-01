Lessinho rescinde com o Varzim

O Varzim comunicou esta terça-feira ter chegado a acordo com o extremo Lessinho para a rescisão do contrato que ligava as duas partes até ao final da presente temporada, agradecendo "a dedicação e o profissionalismo demonstrados pelo jogador desde o seu primeiro dia ao serviço do clube" e desejando-lhe "o maior sucesso para a sua carreira".O jogador de 26 anos, que chegou na época passada aos poveiros, fez um total de 47 jogos com a camisola do Varzim, apontando um golo e somando duas assistências. Em 2021/22, o extremo levava 16 jogos pela formação agora às ordens de Pedro Miguel, tendo até sido utilizado na vitória do Varzim frente à Académica, no sábado.