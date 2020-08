Lessinho: «Tenho a certeza que vou ser muito feliz»

Foi um dos mais recentes reforços do Varzim e, esta quarta-feira, emitiu as primeiras palavras enquanto jogados poveiros. Lessinho junta-se à equipa de Paulo Alves cheio de motivação.





"Sinto-me privilegiado com esta oportunidade de vir para um grande clube e farei tudo o que for possível para seguir em frente nos objetivos do Varzim. É o melhor momento da carreira, vou encarar esta oportunidade como única e tenho a certeza que vou ser muito feliz", afirmou o extremo aos meios de comunicação do clube.O brasileiro fez ainda uma curta apresentação das suas qualidades e deixou uma promessa aos adeptos do centenário clube da Póvoa. "Sou um jogador rápido, forte, tenho um pouco de facilidade em sair da marcação. Os adeptos podem contar comigo nos treinos e nos jogos. Eu vou dar tudo pelo Varzim e vou deixar tudo em campo. Vou-me dar muito bem aqui!", finalizou.