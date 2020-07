Levi Lumeka deixa o Varzim e ruma aos franceses do Troyes

O Varzim anunciou, esta segunda-feira, que o extremo inglês Levi Lumeka está de saída do clube para rumar ao Troyes, da França, emblema com o qual chegou a um pré-acordo de transferência.





O avançado de 21 chegou à Póvoa do Varzim proveniente do Crystal Palace, de Inglaterra, e na sua única temporada nos lobos do mar participou em 28 jogos, tendo ainda apontado nove golos.No site oficial, o clube varzinista agradeceu ao jogador e esclareceu que à espera do futebolista está um contrato de quatro temporadas com a equipa que milita na Ligue 2.