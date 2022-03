Liga autoriza reabertura da bancada central do Estádio do Varzim

O Varzim comunicou ter recebido o aval da Liga Portugal para a reabertura da bancada poente (central) do Estádio do Varzim Sport Club, após uma vistoria realizada na quarta-feira às obras de requalificação da mesma.O setor tinha sido interditado a 30 de julho, depois de uma vistoria do organismo ter considerado que este não reunia as condições necessárias para acolher adeptos, situação entretanto resolvida.Nesse sentido, a bancada central já está disponível para o jogo desta sexta-feira, diante do Ac. Viseu, tendo o Varzim colocado bilhetes à venda para os seus associados.A receção aos viseenses está marcada para as 18 horas, num jogo alusivo à 26.ª jornada da Liga Sabseg.