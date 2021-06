Lionn é hipótese para reforçar o Varzim

Lionn, lateral-direito brasileiro com larga experiência na 1ª Liga (189 jogos), é hipótese para reforçar o Varzim na próxima temporada, apurou Record. Há mais clubes interessados no defesa canarinho, de 32 anos, mas os poveiros estarão bem colocados para garantir a contratação a custo zero.





Em Portugal desde 2007/08, quando chegou para representar o Torreense, Lionn vestiu ainda as camisolas de V. Guimarães, Olhanense, Rio Ave, Chaves e Famalicão. Pelo meio rumou à Roménia para jogar no Cluj.Até este momento, o Varzim já oficializou cinco reforços para 2021/22: Tiago Pereira (ex-Sp. Braga), Luís Silva (ex-Chaves), João Reis (ex-Chaves), Zé Tiago (ex-Chaves) e Tavinho (ex-Vizela).