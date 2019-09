Lista de Edgar Pinho foi aceite

A Comissão Administrativa do Varzim, liderada por Carlos Costa, aceitou a lista A, encabeçada por Edgar Pinho, para as eleições de dia 28.Em comunicado, a referida comissão explica que oito dos 64 sócios da lista não estão no "pleno uso dos seus direitos sociais" e, por isso, não foram aceites, mas, como disposto no regulamente eleitoral, o número mínimo de sócios para uma lista são 50, pelo que a lista foi admitida com 56 associados.Recorde-se que o prazo para a entrega de listas candidatas termina amanhã, dia 12, e o único candidato até agora conhecido é o empresário Edgar Pinho, cuja lista concorrente entregou ontem nos serviços do clube, pelas 18 horas.Entretanto, o técnico Paulo Alves viu Felipe Augusto e Stanley recuperarem dos respetivos problemas físicos e já treinaram em pleno com o restante grupo, sendo opções para a receção de sábado ao Cova da Piedade. Em sentido inverso, Nélson Agra e Rui Coentrão são baixas certas para a partida com os piedenses.