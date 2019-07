Luamba dispensado e Baba Sow já regressou

Anunciado no último mês como reforço do Varzim para as próximas duas temporadas, Glen Luamba não convenceu Paulo Alves e deixou o plantel ainda antes do mês de junho. O médio-defensivo francês, de 21 anos, teve assim uma curta estadia na Póvoa, ele que tinha chegado proveniente dos gauleses do AF Bobigny.





Por outro lado, o médio senegalês Baba Sow, que não participou nas primeiras duas semanas de trabalho, devido a afazeres de ordem pessoal, já regressou ao plantel para cumprir a segunda época de contrato, tendo participado no jogo-treino com o Moreirense. Entretanto, a equipa varzinista tem agendado o quinto jogo da pré-época para amanhã, às 10 horas, no Estádio Municipal da Póvoa de Varzim, com o Lusitânia de Lourosa.Segue-se o tradicional torneio de Verão, no próximo fim-de-semana, que serve para homenagear o antigo funcionário António Assunção Barral. No sábado, 20, às 11 horas, defrontam-se o FC Porto B e o Portimonense e, às 17 horas, joga o Varzim com o Al Duhail, equipa do Qatar treinada pelo português Rui Faria. No domingo, dentro dos mesmos horário, jogam primeiro as equipas vencidas para o 3.º e 4.º lugares e a final será ao fim da tarde.