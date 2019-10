Luís Pedro é o jogador em competição com maior número de jogos na 2.ª Liga

O defesa-central Luís Pedro, do Varzim, é atualmente o jogador com maior número de jogos na 2ª Liga entre aqueles que estão a disputar a competição.São 323 encontros em 13 épocas para o jogador de 30 anos, natural de Freamunde, que teve a sua primeira aparição na época 2007/2009, precisamente ao serviço dos Capões, quando entrou em campo para cumprir 21 minutos na receção ao Aves, da 29ª jornada.Luís Pedro fez toda a formação no Freamunde e representou o clube até final de 2016/2017 – pelo meio, apenas jogou no Portimonense em 2013/14. Esse trajeto valeu-lhe o estatuto de jogador com mais jogos pelo Freamunde e, após a descida do emblema nortenho, Luís Pedro cumpriu as últimas duas temporadas ao serviço do Penafiel antes de reforçar o Varzim no último verão, onde tem sido aposta firme do técnico Paulo Alves e é totalista pelos poveiros, com um golo marcado.Pires, do Penafiel (312 jogos), Gilberto, do Covilhã (292 jogos), Robson Shimabuku, do Cova da Piedade (278 jogos) e Serginho, guarda-redes do Varzim (272 jogos), completam o ranking liderado por Luís Pedro, que ainda pode alcançar o registo do antigo defesa Ricardo Pessoa: jogador com mais jogos disputados na história da prova, com um total de 358 partidas.