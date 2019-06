Luís Pedro é reforço do Varzim

Dois dias, dois reforços para o Varzim. Depois de oficializar a chegada de Felipe Augusto, avançado ex-Trofense, o emblema poveiro confirmou, esta terça-feira, a contratação de Luís Pedro, defesa-central que nas duas últimas temporadas representou o Penafiel.Trata-se do jogador com mais jogos na 2.ª Liga no ativo, números alcançados ao longo de doze épocas no segundo escalão do futebol português. Com passagens por Freamunde, Portimonense e Penafiel, Luís Pedro terá na Póvoa a quarta aventura profissional da carreira, uma oportunidade que, de acordo com o próprio, foi aceite de bom grado."Fui contactado pelo Presidente do Varzim que mostrou muita vontade em que eu viesse para cá. Isso contou muito na minha decisão. Senti que as pessoas queriam muito que eu viesse, pelo trabalho que realizei nas últimas épocas e pelo valor que demonstrei. Acreditam que posso ajudar o clube. Pensei em tudo o que me disseram e não tive dúvidas em aceitar. O Varzim é um clube centenário, com tradição no futebol português, com uma massa adepta muito boa e o ambiente nos jogos é excelente. É mais um desafio na minha carreira e venho para ajudar nos objectivos a que o clube se propuser", explicou aos meios oficiais do clube."As expectativas são sempre elevadas, porque nesta divisão podemos sempre conseguir algo bom. Claro que, por ser um campeonato muito equilibrado, há sempre fases em que as dificuldades surgem, mas eu penso que, com o apoio dos adeptos, podemos criar uma boa fortaleza em casa e fazer com que os adversários sintam que é difícil ganhar na Póvoa. O importante é fazermos uma época tranquila e, se pudermos andar nos lugares de cima, tanto melhor", concluiu.