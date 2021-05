Luís Pedro: «Época termina com sentimento de alívio»

O Varzim assegurou a permanência apenas na última jornada e Luís Pedro reconheceu, nas redes sociais, as dificuldades pelas quais passou o clube ao longo da temporada.





"Esta foi uma temporada bem atípica e atribulada em todos os sentidos, mas acaba com um sentimento de alívio e fica registada uma marca muito bonita na minha carreira. O objetivo de trabalhar no limite para fazer muitos mais", escreveu o jogador, de 31 anos.O experiente defesa-central tornou-se o jogador com mais partidas disputadas na 2ª Liga, somando neste momento 364 encontros na competição.