Luís Pedro faz história na Liga Sabseg

Luís Pedro, central do Varzim, fez história este fim de semana na Liga Sabseg, ao tornar-se no jogador com mais jogos na competição: o defesa somou a 359.ª partida na prova na visita ao Cova da Piedade.





Luís Pedro atinge, aos 31 anos, um registo notável na carreira, sendo que compete consecutivamente na Liga Sabseg desde a época 2007/08, quando, na altura, somou o primeiro encontro pelo Freamunde, com apenas 18 anos. De lá para cá, foi regularmente utilizado nos restantes emblemas por onde passou: Portimonense, Penafiel e agora o Varzim.Uma marca que faz com que o jogador, natural de Freamunde, ultrapasse o anterior registo máximo, o qual pertencia a Ricardo Pessoa, antigo lateral do Portimonense, que disputou 358 jogos na competição.A fechar o pódio está agora o antigo médio Emanuel, com 352 encontros realizados ao longo da carreira, na qual representou Rio Ave, Salgueiros, Aves, Varzim e Freamunde nesta prova. Seguem-se Edgar Sá com 348 - o ex-central passou por Sp. Covilhã, FC Marco, Ovarense e Santa Clara - e Sérgio Nunes com 335 - o também antigo central vestiu as camisolas de Leixões, Aves, U. Leiria, Santa Clara e Freamunde na Liga Sabseg.