Luís Pedro operado ao joelho  

Luís Pedro, central do Varzim, foi operado com sucesso a uma lesão no joelho e vai desfalcar os poveiros por um longo período.





Nesse sentido, os adeptos mais novos e atletas da formação varzinista fizeram uma homenagem a um dos capitães de equipa, que já não alinhou no encontro com o Marítimo.A formação da Póvoa de Varzim publicou várias fotos nas redes sociais onde se pode ver os atletas com diferentes camisolas com o número 23, característico do jogador da equipa principal.