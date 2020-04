Luís Pedro: «Sinto-me muito honrado por ser capitão do Varzim»

Luís Pedro foi um dos vários jogadores que ingressaram esta temporada no Varzim, mas tem sido de tal ordem o seu desempenho que mereceu ser incluído no lote dos capitães de equipa. O central, de resto, não esconde o orgulho por envergar a braçadeira dos Lobos do Mar.





"Ser capitão no primeiro ano que represento o Varzim é um sentimento diferente. A minha postura é sempre a mesma, mas é uma exigência da qual me sinto muito honrado», confessa o jogador de 30 anos, recrutado ao Penafiel, e que tem mais um ano de contrato.Assumindo que, enquanto adversário, sempre considerou o estádio do Varzim um dos mais difíceis de se jogar e que espera poder ficar no clube "durante mais anos", Luís Pedro explicou o que o motivou a assinar pelos poveiros: "sentir que havia interesse em que eu estivesse aqui. Tive outras propostas, mas esta foi a que me entusiasmou mais e a prova disso é o excelente trabalho que temos feito. Joguei em alguns clubes com mística, mas o Varzim acaba por ser diferente. Temos a noção que a exigência é diferente e isso traz outra exigência para os jogadores".O facto da equipa poveira estar a atravessar um bom momento, de resto, permite sonhar mais alto: "A esperança de levar o Varzim à 1ª Liga é um dos objetivos. Vamos tentar estar na linha de cima e quem sabe se um dia o sonho não se realize. Seria um prémio para todos, os adeptos que merecem um clube na 1.ª Liga. A 2ª Liga é muito imprevisível, mas não custa sonhar."Luís Pedro concluiu elogiando as camadas jovens do Varzim. "A formação de um clube é importante. São inúmeros os casos de grandes jogadores que saíram do Varzim. Espero que também a curto prazo se fale de jogadores que estão a despontar e que estão a treinar connosco. Tenho a certeza que irá acontecer", rematou.O jogador, de 30 anos, define-se como um defesa central que "também joga a lateral nos dois flancos" e expressou a sua opinião quanto aos jogadores que mais admira nessa posição: "O central que mais gostei de ver jogar foi o Nesta. Não quero mencionar o que mais gostei de ver em Portugal, pois foram muitos. Penso que os centrais são feitos de duplas e não adianta um ser bom se o outro não ajudar. Joguei com o Neto [Sporting] nas seleções jovens e admiro-o. Pelo trajeto que fez no Varzim e depois em outros clubes e na Seleção Nacional, penso que foi o mais talentoso com quem atuei."