Luís Pedro voltou a treinar depois de cumprir quarentena

Luís Pedro foi a grande novidade do treino de hoje do Varzim. O defesa-central testou positivo à Covid-19 e cumpriu o período obrigatório de quarentena, entretanto concluído.





Assim, o experiente defesa-central já treinou esta manhã às ordens de Paulo Alves numa altura em que os poveiros tentam reagir a uma fase negativa de resultados no campeonato, procurando o apuramento para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal com uma vitória no terreno do Rebordelo, no próximo fim de semana.