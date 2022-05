Luís Silva e a descida do Varzim: «Dos dias mais tristes da minha carreira»

Confirmada a descida direta do Varzim à Liga 3 , o médio Luís Silva reconheceu, numa publicação nas suas redes sociais, que não era este o desfecho que tinha em mente quando assinou pelo clube no início da temporada."Quando assinei pelo Varzim Sport Club, nunca pensei que este seria o desfecho final! Ontem foi sem dúvida nenhuma um dos dias mais tristes da minha carreira", pode ler-se na mensagem do jogador de 29 anos, que considera "este momento difícil, duro e completamente injusto para aqueles que sempre estiveram do nosso lado, os adeptos".Falando na necessidade de um momento de reflexão para todos os que representaram o clube esta temporada, Luís Silva concluiu com uma mensagem de esperança: "Espero e tenho a certeza que o Varzim vai voltar rapidamente aos campeonatos profissionais porque é aí que pertence."Tendo assinado contrato por uma época, Luís Silva estará de saída do Varzim, onde esta época fez 26 jogos e marcou três golos."Quando assinei pelo Varzim Sport Club, nunca pensei que este seria o desfecho final! Ontem foi sem dúvida nenhuma um dos dias mais tristes da minha carreira!Durante a época tivemos vários contratempos que nos fizeram chegar a este momento difícil, duro e completamente injusto para aqueles que sempre estiveram do nosso lado, os adeptos.Neste momento difícil, é fácil olhar e apontar o dedo a isto ou aquilo, eu prefiro olhar para mim e ver aquilo que poderia ter feito diferente para que este histórico clube não caísse numa divisão que logicamente não pertence.É hora de reflexão para todos aqueles que este ano representaram este clube centenário. Espero e tenho a certeza que o Varzim vai voltar rapidamente aos campeonatos profissionais porque é aí que pertence.A todos os meus colegas, equipa técnica e staff do Varzim, obrigado por estes meses e por toda a dedicação".