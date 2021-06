Luís Silva é reforço do Varzim por uma temporada

Depois de anunciar várias rescisões e algumas saídas por falta de acordo nas renovações, o Varzim comunicou, esta segunda-feira, que assegurou a contratação de Luís Silva.





O médio, de 28 anos, chega do Chaves e assina por uma temporada. Com créditos firmados na Liga NOS e na Liga Sabseg, com passagens por clubes como o Leixões, o Sp. Braga, o Gil Vicente, o Belenenses, o Cova da Piedade e o Chaves, Luís Silva torna-se assim num reforço de peso para o plantel varzinista, num processo que vai apontar a altos voos na época que se avizinha.