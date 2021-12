Mais dois casos positivos no Varzim em dia de regresso para quatro jogadores

O Varzim confirmou esta quinta-feira, em comunicado, que Heliardo, Bruno Tavares, Agdon e Zé Carlos, jogadores que tinham testado positivo à Covid-19 e falhado o duelo com o Sp. Covilhã, em que os poveiros se apresentaram com apenas quatro atletas no banco de suplentes, voltaram ao trabalho.Apesar destes regressos, o clube confirmou a deteção de mais dois casos de infeção, referindo que tem neste momento cinco atletas em isolamento.Relembre-se que o encontro da 16ª jornada, frente ao Farense, foi adiado para 12 de janeiro, pelo que o Varzim só volta a jogar no dia 8 de janeiro, com uma visita a Mafra, a contar para a 17ª ronda da Liga Sabseg.