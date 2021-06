Mais reforços à vista no Varzim

O Varzim já tem asseguradas as contratações de um avançado e um lateral direito, estando de parte o brasileiro Lionn, segundo informação concedida a Record por fonte oficial. Os nomes dos dois jogadores ainda não podem ser revelados até serem resolvidas as respetivas situações com os clubes aos quais se encontravam ligados.





Nos próximos dias tudo ficará resolvido, assim como com outros dois jogadores já ‘falados’, para além da possível renovação com o avançado nigeriano Irobiso.Também estão resolvidas as situações com os últimos jogadores que restavam do plantel anterior: o defesa brasileiro Michael Douglas, que estava emprestado pelos brasileiros do Grêmio Anápolis - tal como tinha acontecido em 2019/20 com a Oliveirense - e regressa às origens; o médio senegalês Baba Sow, depois de quatro épocas no clube poveiro, termina contrato e não renova; e o avançado turco Yusuf Tunc, emprestado pelo Boluspor, também não continua, depois de duas épocas ao serviço dos varzinistas.