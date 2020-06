Manuel Pami: «Espero contribuir para que o Varzim alcance coisas boas»

Apresentado como reforço do Varzim na passada quarta-feira, Manuel Pami mostrou-se bastante satisfeito com a mudança para a Póvoa de Varzim nas primeiras declarações enquanto jogador dos varzinistas.





"Reagi de forma muito positiva ao interesse do Varzim. Eu estava numa divisão abaixo e, apesar de gostar do clube onde estava [Canelas], é muito bom para mim estar agora num campeonato acima e num clube como o Varzim. Espero contribuir para que o Varzim alcance coisas boas. Espero estar à altura e vou trabalhar para isso", começou por explicar o médio aos meios oficiais do clube.Manuel Pami aproveitou ainda para deixar o seu 'cartão de visita' aos adeptos do Varzim: "Os adeptos podem esperar muita entrega e raça de mim. É aquilo que sou e vou dar tudo de mim. Sou um jogador possante, agressivo e encaro cada lance como se fosse o último. Serei um lobo do mar".Com passagens por Sporting, V. Guimarães e Chaves na formação, Manuel Pami apontou um golo em 30 partidas na temporada passada ao serviço do Canelas.