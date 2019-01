Matheus Cambuci já treinou

No regresso aos treinos do Varzim, nesta quarta-feira, Fernando Valente teve como novidade o ingresso do defesa-central brasileiro Matheus Cambuci, de 22 anos, com 1,94m de altura. Vem proveniente do Churchill Brothers, da Índia, sendo fruto das escolas do Vasco da Gama e tendo passado pelo Macaé, Cuiabá e Operário.Vai ser inscrito amanhã juntamente com o avançado Ricardo Barros, de 28 anos, que há dois meses se desvinculou do Leixões, tendo desde essa altura feito parte dos treinos da equipa varzinista.Dado o volume do plantel ter engrossado com esses (e mais possíveis) reforços, está a ser estudada a lista de dispensas que será conhecida dentro de dias.Na sessão de trabalhos desta quarta-feira, regista-se igualmente que Jeferson treinou condicionado e Haman esteve parado a tratar de lesão, mas já regressaram Rui Coentrão e Júlio Aves, após recuperados de lesões musculares.